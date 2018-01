Isola dei Famosi: Paola Di Benedetto bloccata a Città del Messico

E' già bufera sulla bella vicetina Paola Di Benedetto, in viaggio verso l'Honduras con gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018.

Secondo il settimanale Spy Paola è stata "bloccata dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Città del Messico. Al controllo prima della partenza, Paola è risultata sprovvista del passaporto, documento che, ovviamente, aveva al momento della partenza dall'Italia".

Cosa poterbbe essere accaduto? Il documento è stato smarrito (ma dove, visto che la concorrente al momento dell'imbarco aveva il documento e poi non si è recata in nessun posto dopo lo sbarco per il cambio a Città del Messico) oppure qualcuno l’ha deliberatamente nascosto o eliminato per liberarsi di una pericolosa rivale?

Corsa contro il tempo, quindi, da parte della produzione per la prima puntata in programma lunedì