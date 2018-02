Isola dei Famosi: la diretta della sesta puntata

Settimana difficile per Paola Di Benedetto, che ha fallito la prova penitenza con Bianca Atzei, che porterà ad una punizione per tutto il gruppo. Le due hanno discusso per un "gossip" fatto circolare da Elena Morali.

Non solo, la vicentina è anche a rischio eliminazione, essendo in nomination con Nino Formicola e Franco Terlizzi, che sarebbe in pole per l'uscita. L'ex pugile potrebbe anche essere espulso per una frase omofoba che avrebbe detto a Craig Warwik.

Sempre nel corso della sesta puntata, si conoscerà il destino di Giucas Casella ed è previsto l'ingresso di due nuovi naufraghi, il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo e Aida Nizar, volto noto della tv spagnola e vecchia conoscenza di Marco Ferri.

