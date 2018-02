Isola dei Famosi, Monte torna da Paola? Lei: "Lo penso sempre"

A poche ore dalla prossima puntata dell'Isola dei Famosi, si vocifera di un possibile ritorno in Honduras del "ritirato" Francesco Monte. L'ex tronista non tornerebbe nelle vesti di concorrente ma, probabilmente, per fare una sorpresa a Paola Di Benedetto, la modella vicentina con cui ha cominciato un flirt nelle settimane di permanenza nel reality show.

L'ipotesi è stata caldeggiata da Alessia Marcuzzi nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma e sta prendendo sempre più piede tra i fan dell'ex di Cecilia Rodriguez. "Io Francesco lo vedrei bene di nuovo in Honduras - aveva detto Alessia in diretta - Non come concorrente ma almeno come ospite per fare una sorpresa a Paola".

Francesco e Paola, infatti, hanno lasciato qualcosa in sospeso. Durante la scorsa puntata, lui le ha mandato un messaggio: "Faccio il tifo per te e ti aspetto". Lei ne sente la mancanza: "Ci penso ogni giorno".

L'ospitata di Monte resta al momento solo un'indiscrezione. Ricordiamo infatti che l'ex tronista ha abbandonato volontariamente l'Isola a seguito delle polemiche sul cosiddetto 'Canna-gate', perché accusato dall'ex pornodiva Eva Henger di aver introdotto marijuana nel programma. Da quel momento ha sempre evitato di presentarsi in studio, palesandosi solo attraverso rvm, come consigliato dai suoi legali.

(fonte: today.it)