Isola dei Famosi, la diretta della seconda puntata

La lite con Alessia Mancini, la love story ancora non ufficiale, ma sulla quale si attendo sviluppi, con Francesco Monte. La naufraga più gettonata del momento sembra essere lei, Paola Di Benedetto. La bellissima vicentina nel daytime di oggi sembra aver baciato Francesco Monte. È finalmente scoppiata la scintilla? Per adesso c'è solo un'immagine non chiara che circola sui social, ma di sicuro se ne parlerà nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi, in onda questa sera alle 21 su Canale 5 con in studio Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari.

Secondo le prime anticipazioni sono arrivati altri due naufraghi: Elena Morali, ex pupa de La Pupa e il secchione, e un'altro volto noto la cui identità si scoprirà questa sera. Chiara Nasti ha invece deciso di abbandonare il gioco mentre il voto dei telespettatori decideranno se a lasciare l'isola sarà Eva Henger o Marco Ferri.

