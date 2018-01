Isola dei Famosi, Paola di Benedetto nel cast ufficiale: "Mi conoscerete a 360 gradi"

"Finalmente posso dirvelo... sono ufficialmente una naufraga della nuova edizione dell'Isola dei famosi!"

Così la bellissima vicentina di Colorado Paola di Benedetto ha commentato la sua partecipazione ufficiale - già pre annunciata a dicembre - all'Isola dei Famosi.

"Cosa mi ha spinto a buttarmi in questa incredibile avventura? La voglia che ho di farvi conoscere la mia persona a 360 gradi, con tutti i miei pregi e difetti - ha aggiunto la modella - Ci metterò il massimo impegno e tutta me stessa, non vi nascondo che sono spaventata, ma spero che a sostenermi sarete in tanti".

La nuova edizione del reality show di Canale 5 debutterà il prossimo 22 gennaio e sarà condotta nuovamente da Alessia Marcuzzi. Inviato in Honduras, invece, il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino..

TUTTI I NAUFRAGHI