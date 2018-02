Isola dei Famosi: eliminata Cecilia Capriotti

Grande attesa per tutti i fan di Paola Di Benedetto con la quarta puntata de L'Isola dei Famosi in onda questa sera alle 21 su Canale 5. La settimana da mejor della vicentina è stata segnata da una feroce lite con Cecilia Capriotti, già sua acerrima nemiva. L'ira di "Madre Natura" è scoppiata dopo una frase della showgirl “Sta all’Isola dei Famosi perché l’hanno messa dentro per sco**re, per farla sco**re da qualcuno”, avrebbe detto Cecilia.

Parole intercettate da Paola che ha reagito senza freni: "Non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia". Nel frattempo Craig ha abbondato l'Isola per un incidente. Sembra infatti che si sia rotto una gamba. Indiscrezioni parlano di Aida Nizar - che ha fatto il grande fratelllo spagnolo - come nuovo arrivo.

LA DIRETTA DELLA QUARTA PUNTATA

21:55: Craig abbandona l'Isola per infortunio.

22:17: Francesca Cipriani piange in diretta ricordando i suoi interventi di chiurgia estetica.

22:31: Alessia Marcuzzi legge i risultati del televoto. Salvo Simone Barbato

22:34: Messaggio del padre di Alessia Mancini alla figlia in confessionale. Lei piange: "Non ho mai dubitato neanche un minuto del suo amore per me" e parla del divorzio dei genitori.

22:50: Cecilia va in nomination e scendono le lacrime parlando con il marito Gianluca Mobilia: "Voglio tornare per vedere la mia bambina"

22:54: Alessia Marcuzzi legge il verdetto: eliminata Cecilia Capriotti