Isola dei famosi, lite tra Bianca e Paola in attesa del voto

Non solo il "canna-gate", ora ci sarebbe anche una frase omofoba di Franco a mettere a rischio le sorti della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Se proseguono, almeno a livello giornalistico, le indagini sull'uso di droga prima dell'inizio dell'reality da parte di Francesco Monte e, pare, altri naufraghi, il sensitivo Craig, ritiratosi per un infortunio, avrebbe riferito di un'osservazione poco felice dell'ex pugile, tra l'altro in nomination, sul suo essere gay. La situazione sta sfuggendo di mano allo staff Mediaset-Magnolia?

Franco, secondo i sondaggi, sarebbe comunque in svantaggio rispetto agli altri due nominati, Nino e Paola. La vicentina, pejor della settimana, avrebbe dovuto passare la settimana legata a Bianca, ma quest'utlima ha sciolto, letteralmente, il lagame, per un gossip lanciato da Elena. Paola non ha rinunciato al piglio dimostrato dall'inizio dell'avventura in Honduras e non si è fatta impensierire troppo dalla situazione.



Martedì, dalle 21.30, si preannuncia una puntata rovente, probabilmente con l'arrivo di nuovi naufraghi...