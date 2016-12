Il 2016 vicentino: le 10 notizie più lette

1 / 10

Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica alle 4, il 30 ottobre, in via Ech a Gallio. L'Opel Corsa di Davide Lazzaretti, 20 anni, di Salcedo è uscita di strada e si è schiantata contro una casa, abbattendone l'ingresso. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, gli amici sono rimasti lievemente feriti





