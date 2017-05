Guidolin: "Sul caso-Totti sto con Spalletti"

"La squadra prima di tutto". Intervenendo a "Tutti convocati" su Radio 24, Francesco Guidolin si è schierato con Spalletti sull'annosa questione dei minuti che Totti dovrebbe giocare.

Nell'occasione Guidolin ha ricordato che il tecnico della Roma è stato un suo giocatore (all'Empoli in C1 nel 1991-92, rivale del Vicenza, ndr) e gli ha fatto i complimenti per il lavoro che sta svolgendo nella capitale: "Solo la Juve va troppo forte".

"Luciano è stanco - ha commentato il tecnico di Castelfranco a Radio 24 - E’ stanco di queste polemiche, di dover gestire queste situazioni. Non ci ho parlato, non me l’ha detto. Non è stanco di preparare le partite, ma di queste cose”

Spalletti aveva detto "O vinco o me ne vado". Spiega Guidolin: "Certe volte si dicono certe cose perchè te le tirano fuori e poi ci si pente di non averle tenute per sè".