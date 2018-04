Grande Fratello, Matteo Gentili nel cast: il web si ribella

Matteo Gentili varcherà la soglia della Casa più famosa d'Italia? Dalle prime indescrizioni sui partecipanti alla quindicesima edizione del Grande Fratello che debutterà su Canale 5 il prossimo 23 aprile, sembrerebbe che il calciatore, ex biancorosso ed anche ex di Paola Di Benedetto, parteciperà al reality condotto da Barbara D'Urso.

Assieme a Gentili ci potrebbero essere anche altri Vip. Si parla infatti del tronista Andrea Cerioli, di una nota blogger italiana, di Marco Cucolo (compagno di Lory Del Santo) e di Luigi Maria Favoloso (fidanzato di Nina Moric). Il gossip corre sul web e la notizia dell'edizione classica - quindi composta solo da persone sconosciute - che mischia personaggi famosi ai "Nip" ha già provocato un polverone.

I social sono già in rivolta con post durissimi che criticano l'eventuale scelta di Barbara D'Urso. La stessa Mediaset, secondo un'altra indiscrezione, smentisce il mix tra Vip e Nip. In più ci sarebbe in corso una guerra tra la conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasy, e la stessa D'Urso accusata di "minare" la versione della moglie di Totti chiamando persone famose.

Nella bufera riuscirà Matteo Gentili a varcare la soglia della Casa? Ospite più volte di Barbara D'Urso, l’ex fidanzato di madre natura potrebbe anche non riuscire a consolarsi dopo la delusione d'amore partecipando al reality. Il calciatore è infatti ancora impegnato con il Real Forte Querceta in Serie D.