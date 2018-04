Gentili al Grande Fratello, Paola Di Benedetto: "Preoccupata che Matteo parli di me'

Non ha potuto fare a meno di parlare del suo cuore infranto Matteo Gentili al suo esordio al Grande Fratello. L’ex giocatore del Vicenza che è pure ex fidanzato della vicentina Paola Di Benedetto, reduce dall’Isola dei Famosi e totalmente immersa nella suo nuova storia d’amore con Francesco Monte, è stata tirata in ballo nel confessionale. Nel primo appuntamento con il reality condotto da Barbara D’Urso Matteo ha ribadito di aver sperato in un ritorna di fiamma, mentre lei, prima di partire per l’Honduras si era confidata dicendo di essere ancora legata sentimentalmente a lui.

Le cose, a quanto sembra non sono andate così. Dopo aver pubblicato una “Instagram Stories” con un video romantico che racconta la sua love story con il nuovo fidanzato Francesco, la bella madreanatura ora è preoccupata che Matteo, durante il soggiorno nella casa, parli del loro fidanzamento durato quattro anni. A rivelarlo è Vladimir Lussuria nella puntata del programma televisivo “Mattino 5” trasmetta ieri su Canale 5. L’ex parlamentare ha raccontato alla conduttrice Federica Panicucci che Paola teme che Matteo riveli dei particolari della loro storia d’amore ormai finita.

Vladimir ha anche precisato che la modella non ha nessuna intenzione di apparire nello studio del Grande Fratello per salutare Matteo il quale, a questo punto, deve rassegnarsi a mettere una pietra sopra al passato.