Grande Fratello: crisi tra Matteo e Alessia dopo la battuta sul seno

Puntata "calda" quella andata del Grande Fratello 15 quella andata in onda martedì sera. A far tremare il pubblicola coppia Alessia Prete - Matteo Gentili, con un'aria di tensione che alla fine del reality non sembrava essere del tutto dissipata.

A far scattare la crisi tra i due, un video trasmesso dalla conduttrice Barbara D'Urso nel quale Gentile commentava il seno della ragazza torinese. Il calciatore, dopo essere stato "strigliato" dai commentatori Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si è arrabbiato con Alessia accusandola dopo la diretta per il modo in cui lei ha raccontato l'episodio.

Ne è nato un battibecco: “Ti potevi anche alzare e dire davanti a tutti che ti piaccio per quello che sono, ed invece anche stasera non hai detto nulla per aiutarmi in quel momento. eravamo io e te lì davanti, ci hanno sminuito come coppia”,

ha detto Alessia a Matteo, il quale ha replicato:

“Mi è dispiaciuto che mi hanno messo in bocca parole non vere, io mi inca**o se dicono che io e te non ci amiamo davvero, non per le altre ca**ate. I pensieri fuori saranno milioni, ma non devo starli a sentire, a me rode solo il c**o che mi mettono in bocca cose che non dico. La Izzo ha detto che io ti ho detto di andare dal chirurgo quando a non sono stato io a dirlo, sei stata tu a tirare fuori il chirurgo, non io”.

Alla fine Matteo ha chiesto scusa ad Alessia che però era ancora infastidita e si è sfogata sia con Lucia Orlando che con Angelo Sanzio. Come finirà tra i due sarà un argomento che terrà sicuramente banco nella casa per i prossimi giorni.