Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Alessia Prete e Matteo Gentili

Un corteggiamento e una reciproca attrazione fatta di confidenze e coccole fino al tanto atteso primo bacio scattato sabato alle due di notte. Al Grande Fratello 2018 è scoppiata la passione tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Quest'ultima, il giorno dopo, ha anche lanciato una frecciatina a Paola Di Benedetto, la ex della sua nuova fiamma che era entrata nella casa per parlare con Matteo:

"Non ci ho proprio pensato. Perchè io mi devo fare dei problemi su di lei solo perché ha fatto due programmi in televisione?" .

È stata la stessa Barbara D'Urso durante "Domenica Live" a rivelare la love story tra il calciatore e la ragazza, esultando assieme a Vladimir Luxuria per il bacio e per la seconda coppia all'interno della casa, dopo la love story tra Lucia Orlando e Filippo Contri. I social e l’opinionista Karina Cascella appaiono scettici sulla nuova passione scoppiata a Cinecittà e la stessa Alessia sembra far finta niente anche se ha confessato alle amiche: "Non ho mai provato nulla di simile prima perché con il mio ex è stato tutto molto graduale. con lui, invece, la cosa è stata immediata”.

Sabato tutto è iniziato con delle confidenze fatte dalla Prete a Gentili, condite di abbracci e carezze fino ache lui dice : “Tutto molto strano eh” e lei: “Strano perché non ho sonno”. Poi Matteo si avvicina. “Hai lanciato il sasso… ma hai nascosto la mano…” provoca lei e lui risponde: “Intanto lanciamo il sasso, poi se colpisce…” e quindi parte il bacio.