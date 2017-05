Barbe da podio: il re è vicentino

Non toccategli la barba. Sono 26 anni che se la coltiva con pazienza e passione e dire che ne va orgoglioso è dire poco. Gigi Sciviero, vicentino D.O.C., 54 anni, di professione tatuatore, non è l'unico. Sono centinaia gli amanti della peluria in giro per il mondo.

Beninteso, deve essere ben curata e sopratutto pronta per affrontare vere e proprie gare internazionali. L'ultima l'ha vinta proprio Gigi. Si è svolta lo scorso 30 aprile in Alsazia e lui si è conquistato il primo posto assoluto. "Non è la prima volta che vinco- spiega - e ho collezionato diversi premi importanti: sono arrivato al secondo posto al campionato europeo e quarto a quello mondiale".

Certo, la barba non basta farla crescere, ci vuole tanta perseveranza e attenzione. "Tanta passione, tanto tempo - spiega Gigi - bisogna stare attenti che non si spacchi, che non si annodi, bisogna tenerla legata e usare prodotti specifici ma non troppo". Il criterio che vale per partecipare a una gara di barbe è uno solo: avercela più bella degli altri.

Per Gigi sono due le sfide che si è imposto per i prossimi mesi: farsi crescere di più i baffi e arrivare a un metro di peluria entro il 2019: "Ora non la taglio più, ho un mondiale da fare tra due anni e devo contrastare un americano, minimo devo arrivare con 60 cm rispetto ai 45 di adesso". Via libera alla "barbamania" allora.

Un fenomeno che ha conquistato tutta Europa, soprattutto Francia e Germania e che spopola anche in America. C'è però da dire che le gare dei barbuti sono nate nel belpaese molti anni fa. I criteri su come giudicare le barbe vengono infatti dall'Italia e sono stati ufficializzati dal signor Bruno Panza nel 1965.

"Siamo noi gli antesignani, con il primo club "Fratelli Locatelli di Bergamo: la storia di barba e baffi l'abbiamo fatta noi italiani", conclude Gigi che il 20 maggio sarà il promotore di una manifestazione sulla barbe a Montichiari in provincia di Brescia "per attirare anche i più giovani a partecipare".