Michielin, il nuovo singolo è un..."Vulcano"

Francesca Michielin ha annunciato attraverso la sua pagina Facebook l'uscita di "Vulcano", il singolo che anticipa un nuovo disco che probabilmente vedrà la luce in autunno. Il brano, in uscita venerdì 21 luglio, è disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes.

Il video di "Vulcano", che da venerdì sarà online su Vevo e YouTube, è stato girato a Berlino da Giacomo Triglia, giunto alla sua quinta collaborazione con la Michielin.

