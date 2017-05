Francesca Cavallin, attrice di successo con un passato di sofferenze

Se vi siete stati tra i sei milioni di italiani che si sono appassionati alla fiction "Di padre in figlia" o se più semplicemente avete notato che almeno un'attrice parlava con vero accento bassanese allora avete scoperto, se già non la conoscevate, l'attrice Francesca Cavallin che proprio a Bassano del Grappa è nata il 23 giugno 1976.

A Bassano ha frequentato il Liceo Brocchi per poi laurearsi in Storia dell'Arte. Sposata con Stefano Remigi (figlio di Memo Remigi) ha due figli: Leonardo di dieci anni e Jacopo di 2. Ha debuttato in televisione nel 2004 nella soap opera di Canale 5 "Vivere".

In un'intervista a Io Donna del Corriere della Sera ha raccontato alcune fasi difficili della sua vita: in particolare da ragazzina ha affrontato disordini alimentari (prima anoressia e poi bulimia) causati da una delusione d'amore: a quindici anni il suo ragazzo le disse al telefono di preferire gli uomini. Una mazzata che ha superato solo dopo anni.

Oggi vive con la famiglia a Monza e il ritorno a Bassano l'ha emozionata molto - il 18 aprile era in città per la prima della serie al Cinema da Ponte - anche perchè sai che critiche se pure lei avesse sbagliato accento...