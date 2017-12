Eva Pevarello conquista il pubblico: per lei sarà Sanremo

Eva Pevarello ce l'ha fatta. La serata di venerdì "Sarà Sanremo", andata in onda in diretta su Rai 1 da villa Ormond, per lei è stata un trionfo di pubblico e giuria che le ha assicurato un posto alla kermesse canora che si svolgerà a febbraio al teatro Ariston.

La 27enne thienese, pupilla di Manuel Agnelli a X Factor 10, prima di salire sul palco ha sottolineato l'importanza del suo trampolino di lancio al talent: "La finale di XF10 è stata l'inizio di un nuovo percorso per me". Selezionata con altri sei nella categoria "Nuove Propost", ora potrà dimostrare la propria bravura di fronte al pubblico di Sanremo.

LE NUOVE VOCI DEL FESTIVAL