Elena Vallortigara sempre più in alto: vola e vince in Olanda

Sempre più in alto Elena Vallortigara, la 26enne di Schio in forza ai Carabinieri. Mercoledì al Klaverblad Meeting di Zoetermeer in Olanda, l'altista azzurra ha conquistato la vittoria con l'asticella a 1,96 e concedendosi poi anche tre tentativi a 1,98. Con questa misura ha aggiunto un centimetro di record personale (in precedenza aveva l'1,95 del 5 maggio a Caorle).

Un risultato che porta la scledense a essere la sesta italiana di sempre all'aperto alle spalle di Antonietta Di Martino (2,03), Sara Simeoni (2,01), Antonella Bevilacqua e Alessia Trost (1,98) e Desirée Rossit (1,97) . “Era quello che volevo, trovare stabilità su questo tipo di misure”, ha commentato la bionda vicentina che ha gareggiato sulle note di “Don’t be so hard on yourself” di Jess Glynne, saltando nell’ordine 1,79-1,83-1,87-1,90-1,92-1,94-1,96 con un solo errore intermedio.

“A dire la verità l’1,96 non mi era sembrato un gran salto, poi rivedendolo invece mi sono resa conto che era buono. Molto meglio le sensazioni nel secondo tentativo a 1,98... ci sono andata vicinissima! Dopo tre gare in sette giorni, ho avvertito un po’ di stanchezza, ma in pedana mi sono ritrovata. Ora mi prendo un break e ci rivediamo alla Finale Oro del 23 e 24 giugno a Modena”.

