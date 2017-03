El corpo fato a... tochi dai proverbi

A chi carne de testa e a chi de colo.

A ogni culo el so cagare.

A San Nicòlo tira la neve sol colo.(6/12)

A sentarse so do careghe el culo se sbrega.

Anca l'ocio vole la so parte.

Bisogna avere oci anca sol culo.

Bisogna menare el dente conforme che uno se sente.

Boca onta no la pole dire de no.

Boca sarà no ciapa moschini.

Bon naso, fà bel'omo.

Chi che se marida de carnevale slonga le ganbe e scurza le bale.

Chi no ga testa ga ganbe.

Chi sbaglia de testa paga de scarsela.

Chi se taja el naso se insànguena la boca.

Chi vol fare el stronzo massa grosso ghe vien le làgreme ai oci.

Chi vole 'ndare massa in suso, casca par tera e se ronpe el muso.

Co l'età, l'omo fa panza e la fémena fa stomego.

Co la panza piena se rajona mèjo.

Co' bala l'ocio drito, cuor contrito; co' bala l'ocio zanco, cuore infranto.

Co' i zenoci se ama le caece no se pol vèdare.

Co' la carne xe frusta l'ànema deventa justa.

Co' la oja la xe pronta le ganbe se fà liziere.

Corpo pien ànema consolà.

Dio te varda dal vermo del fenocio e da chi che ga on solo ocio.

Dopo i ..anta ganbe che trèmola, tete che scanpa.

El naso gusta e la boca patisse.

El vilan xe largo de boca e streto de man.

Gnente, xe bon pa'i oci.

I morti verze i oci ai vivi.

I oci del spazacamin xe senpre bianchi.

L'onbra d'istà fà male ala panza d'inverno.

La boca e el culo xe fradei.

La boca la se liga solo ai sachi.

La boca la xe picola, ma la xe bona de magnare canpi e velada.

La boca no xe straca se prima no la sa de vaca.

La fémena xe come on falzin: batarla ogni tanto, guzarla senpre.

La lengua bate dove che'l dente duole.

La léngoa no ga osso, ma la pole rónpare i ossi.

La piègora xe benedeta dal culo e maledeta dala boca.

La roba che se buta via coi piè, vien dì che la se rancura co le man.

La roba donà fà male ala panza.

Le parole no inpinisse la panza.

Mal de testa vole magnare, mal de panza vole cagare.

Na man lava l'altra e tute do lava el muso.

Né a l'ocio, né a l'ongia no ghe vole gnente che sponcia.

Né na parola dita, né on naso tirà no torna indrio.

Né panza, né rogna, né tosse se sconde.

No fare el passo pì longo del ganba.

Oci e lengua xe le spie de tante malatie.

Oci mori, rubacuori; oci bisi, paradisi; oci celeste fà inamorare; oci bianchi fà cagare.

Ocio celeste, ocio de dama; ocio moro, ocio da putana.

Ocio no vede e boca tase par chi che vol vìvare in pase.

Ocio no vede, cuore no sente.

On baso, na forbìa: el baso xe nda via.

On ocio ala gata e staltro ala paèla.

Panza piena vole riposo.

Panza voda camisa tacà.

Par San Damàso el fredo al toca el naso.

Parenti mal de denti.

Pì in alto se va e pì se mostra el culo.

Pitosto che roba vanza, crepa panza.

Polenta brustolà la smorza el figà

Quatro oci vede pì de du.

Rosso de pelo, zento diavoli par cavejo.

Se fà spira la man drita, schei da dare; se fà spira la man zanca, schei da tirare.

Tanti paìsi e tante usanze, tante teste e tante panze.

Testa de musso no se pela mai.

Tronba de culo, sanità de corpo.

Tute le scarpe no va ben 'ntel stesso piè

Tuto se justa, fora che l'osso del colo.

Vardarse da quei che parla coi oci bassi e da quei che ride senpre.

Veleta e capelo fà el viso belo.

Via el dente, via el dolore.

Xe inutile fermare el treno col culo.

Xe mejo avere sete busi in testa che sete piati de minestra.

Xe mèjo cavarse on ocio che magnare el vermo del fenocio.

Xe mèjo sbrissare co' i piè che co la lengua.

Xe par la boca che se scalda el forno.

