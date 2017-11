E' "Sereno Variabile" a Montecchio

L’ideatore e storico conduttore della trasmissione Osvaldo Bevilacqua accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei Castelli di Giulietta e Romeo e delle Priare, per documentare i luoghi in cui è nato il mito dei due amanti raccontato da Luigi Da Porto e successivamente reso noto in tutto il mondo da William Shakespeare