"Di Padre in figlia": anticipazione ultima puntata

La terza puntata della fiction ambientata a Bassano, andata in onda mercoledì 26 aprile, ha raccolto davanti alla tv ben 6.578.000 spettatori, per uno share pari al 26,50%. "Di padre in figlia" conferma così, nonostante le critiche legate alle interpretazioni e agli errori storici, di avere un numeroso seguito di affezionati.

Con la quarta e ultima puntata della serie, in onda il prossimo 2 maggio, la famiglia Franza entra negli anni Ottanta e avverrà il passaggio di consegne dal padre Giovanni Franza, l'attore Alessio Boni, alla figlia Maria Teresa, Cristiana Capotondi.

Secondo i soliti bene informati, infatti, sulla distilleria fondata da Giovanni finirà per apparire l'insegna "Sorelle Franza". Nell'ultima puntata ci sarà spazio anche per il riscatto della moglie di Giovanni, Franca, interpretata da Stefania Rocca.