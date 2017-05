"Di padre in figlia" chiude con il boom di ascolti

Sarà sicuramente uno dei più grandi successi della stagione televisiva "Di padre in figlia", la fiction ambientata nel Vicentino che racconta mezzo secolo di emancipazione femminile.



L'ultima puntata, andata in onda il 2 maggio su Rai 1, ha fatto registrare il dato record di 6,88 milioni di spettatori per il 28,1% di share, chiudendo il trend in crescendo, puntata dopo puntata. Le avventure di Cristiana Capotondi-Maria Teresa Franza hanno doppiato Il Segreto, su Canale 5, che si è fermato a 3,047 milioni e 12,34% di share.



Molto discussa dal pubblico vicentino, che ne ha sì apprezzato la qualità ma anche inevitabilmente notato le incongruenze storiche, geografiche e linguistiche, "Di padre in figlia" sarà sicuramente un volano per il turismo locale: le diverse location sono già state segnalate in diversi blog di settore.



Per chi se la fosse persa o volesse rivederla, la fiction è disponibile sulla piattaforma Raiplay.