La danza vicentina dona 15mila euro ai bimbi oncologici

In un solo pomeriggio di spettacolo, con 300 ballerini, sette scuole di danza, il palco del Teatro Comunale di Vicenza e la sua meravigliosa platea in sold out, la danza vicentina ha donato 7400 euro al progetto di Team for Children Vicenza Onlus, Vicenza Ospitale. L’associazione che si occupa di assistere i bambini e le loro famiglie, in cura oncoematologica presso il Day Hospital al San Bortolo e che da qualche mese sta sostenendo i vari reparti di Pediatria, ha l’obbiettivo di realizzare una casa di accoglienza per quanti risiedono in provincia e hanno i propri cari ricoverati a Vicenza.

“Tutti a Bordo” è il titolo dello spettacolo di quest’anno, che assieme alle due precedenti edizioni “La Pietra Verde” e “Happy Hour al Penguin Cafè” ha permesso di raccogliere fondi da destinare ai progetti di Team for Children Vicenza per oltre 15.000 euro. Tutti gli spettacoli sono stati ideati e diretti da Oriella Petrachin di Kinema Centro Danza con la collaborazione di Silvia Rinaldi e realizzati con gli insegnanti e i ballerini di Oltre la Danza, Scuola di Danza Lifen, Di Danza, Palladio Danza, Orizzonte Danza ed Etradanza.

Bellissima la collaborazione con il Corpo di Ballo del Teatro “La Scala”, che negli anni ha concesso la presenza di Antonino Sutera, quest’anno presente solo un affettuoso videomessaggio a causa di un infortunio, sostituito dal collega Mick Zeni, entrambi ballerini straordinari che sul palco hanno incantato il pubblico. La collaborazione non si è fermata a questo e Frédéric Olivieri, Direttore del corpo di ballo del teatro "La Scala" di Milano, ha tenuto a Vicenza un meraviglioso stage.

Un viaggio, con tutti a bordo, navigando fra stili diversi, culture e musiche tradizionali per appassionare alla danza in tutte le sue forme e ritmi, lanciando un messaggio di solidarietà. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Vicenza e il sostegno di AF Studio Comunicazione di Andrea Freato e del Service Deus Ex Machina di Vladimiro Salmaso.