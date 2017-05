Cracco di nuovo in tv, ma sono le repliche di Hell's Kitchen

Due mesi dopo l'addio a Masterchef, lo chef di Creazzo Carlo Cracco da venerdì 5 maggio è tornato in video con Hell's Kitchen, programma giunto alla terza stagione e in onda in chiaro sul canale 8. Previsti ogni venerdì, alle 21.15, due episodi in prima tv.

Ma attenzione, sbaglia chi pensa che Cracco sia già tornato con un nuovo progetto: trattasi infatti delle repliche della trasmissione andata in onda su Sky tra ottobre e novembre 2016.

Sedici i concorrenti: 8 donne e 8 uomini divisi in due squadre in gara per conquistare il titolo di Executive Chef del ristorante "Il Giardino" del Marriott Venice Resort & Spa, presso l’Isola delle Rose a Venezia.

Affiancano Cracco Sybil Carbone (finalista della prima stagione) e Mirko Ronzoni (vincitore della seconda stagione). Partecipa come ospite anche Massimo Bottura.