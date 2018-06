"Contro il tempo": è già un successo il nuovo singolo di Sofia Borgo

Novità sul mercato discografico. È uscito “CONTRO IL TEMPO”il brano inedito appena inciso dalla cantante e autrice vicentina Sofia Borgo, già nota nel panorama musicale italiano per le sue intense attività live come solista in diverse band e come corista per vari artisti nazionali e internazionali tra cui Johnson Righeira, Tony Esposito, Tracy Spencer, Via Verdi e molti altri.

Sofia, laureata in canto Jazz presso il Conservatoria A. Pedrollo di Vicenza, inizia la sua carriere cantautorale con la vittoria al concorso musicale “IMakeMusik” grazie al suo primo inedito “Dreams About You”, e torna nel 2018 con questo inedito e una nuova collaborazione con l’etichetta discografica URANIA Corporation di Michele Siviero, che ha voluto credere in Sofia producendolo.

“CONTRO IL TEMPO” fotografa perfettamente i nostri tempi, la vita che scorre a ritmi inesorabili e il mondo virtuale dei social media dove non esistono contatti fisici, conoscenze dirette e soprattutto non esistono rapporti umani veri, da qui l’auspicio di ritornare alla genuinità dei rapporti, la vita vissuta non soltanto dietro uno schermo ma realmente, come in un viaggio in treno, in riva al mare o dove si preferisce. Da un punto di vista prettamente tecnico-stilistico il brano è fresco e attualissimo, ed è caratterizzato da una commistione di suoni elettronici e strumenti acustici, elemento che crea un interessante contrasto tra dolce e amaro.

Il brano si inserisce perfettamente nel contesto della musica pop e nell’atmosfera solare e suadente delle ritmiche del reggaeton, è impreziosito da elementi di dubstep e reso elegante grazie ad una scelta accurata e mai banale dei suoni.

Merito di questo efficace arrangiamento va al produttore e arrangiatore Luca Sammartin di “Produzioni Fantasma”, che assieme al contributo melodico e letterario di Sofia hanno dato vita a ciò che sentirete. “CONTRO IL TEMPO”, uscito venerdì 15 giugno è una grande scommessa per Sofia, un sogno realizzato, il suo progetto da solista diventato realtà.

Seguitissima per i suoi numerosissimi live, la vedremo nel suo prossimo tour estivo in ogni angolo dello Stivale e in prestigiosi eventi musicali internazionali.