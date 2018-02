Baggio compie 51 anni: buon compleanno Roby!

Roberto Baggio compie oggi 51 anni. Mentre tutto il web e i social gli fanno gli auguri a Vicenza potrebbe succedere di incontralo e di farglieli di persona se lo si trova per strada e se non è da qualche parte del mondo. Qui viene chiamato Roby più che "Divin Codino" o "Raffello" come disse l'Avvocato Giovanni Agnelli.

Nato il 18 febbraio del 1967, sesto di otto figli, Roby si avvicinò al calcio fin da subito nel cortile di casa a Caldogno e indossa la maglia biancorossa a 13 anni diventando subito un mito nelle giovanili con 110 gol in 120 presenze. Lui, che ha fatto la storia del calcio nazionale, uno dei pochi calciatori italiani a portare a casa il pallone d'oro, ha iniziato la carriera proprio tra file del Vicenza Calcio, in C1. Era il 5 giugno del 1983 nel giro di due stagioni la squadra è in B. Poi Roby fa la valigia e parte per Firenze.

Dal Menti alla storia del calcio. Mai come ora il buon compleanno a un grande campione rende ancora più forza al Vicenza Calcio per uscire dal suo momento difficile. E visto che oggi è proprio domenica è proprio il caso di rubare le parole a Cesare Cremonini: "Da quando Baggio non gioca più non è più domenica",