Compleanno Cinemaboy: regalo "speciale" dei fan

Non solo gruopie e ragazzine urlanti ai concerti o agli instore, ci sono fan e fan. E' quello che ci dimostrano oggi quelli di Michele Merlo, giovane cantante vicentino, che in occasione del compleanno del loro beniamino, invece di riempirlo di regali e lettere d'amore come nella migliore tradizione, hanno pensato bene di aprire una raccolta fondi a suo nome da destinare alla Fondazione "Città della Speranza", che si occupa dell'assistenza dei bambini malati di leucemia ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Padova.

Un compleanno all'insegna della solidarietà per il cantante, venuto alla ribalta lo scorso anno nell'ultima edizione del talent Amici di Maria de Filippi, che ha mantenuto un rapporto forte con i propri fan anche dopo la fine del programma.

"E' stata una loro idea, - dichiara Michele - me ne hanno parlato e non potevo non sposare la causa. Questa è solo l'ennesima conferma che le persone che mi seguono, lo fanno perchè un po' hanno imparato a capirmi, sono speciali e hanno un cuore grande e onesto. La fondazione "Città della Speranza" ha ringraziato me per l'iniziativa ma è a loro che va il mio ringraziamento e non solo per aver contribuito alla raccolta fondi ma anche perchè continuano a credermi e a fidarsi di me. Con l'organizzazione benefica abbiamo in progetto altre iniziative, voglio continuare ad esserci per questi bambini e per la struttura che è ormai diventata un punto di riferimento delle nostre zone e non solo. Ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato, anche solo diffondendo la voce. Mi viene da dire che la mia fanbase è differente"