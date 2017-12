Cinemaboy: l'8 dicembre esce l'album omonimo

Venerdì 8 dicembre uscirà l’album d’esordio omonimo di CINEMABOY, pseudonimo di Michele Merlo (già conosciuto al grande pubblico come Mike Bird) lancia il suo primo disco per l’etichetta Maciste Dischi con distribuzione Artist First, contiene 8 brani inediti, ed è il risultato del lavoro maturato in tre anni di scrittura e composizione.

«Questo disco rappresenta una grande conclusione artistica di un percorso iniziato 3 anni fa - racconta il cantautore vicentino - Una confessione in musica del mio vissuto senza filtri».



L’appeal internazionale del disco (prodotto interamente dal romano Federico Nardelli) è figlio degli ascolti e delle influenze dell’artista, che trovano nei “the neighbourhood” e nei “the weekend” il riferimento più amato. Nel disco si alternano ballad di classe - come la già lanciata "Mary" - a pezzi dalla produzione a tratti danzereccia come "Everything". CINEMABOY è dunque una piccola grande summa di quello che il ventiquattrenne veneto ha scritto in questi anni.

Questa la tracklist di “Cinemaboy” (testi: Cinemaboy; Musica: Cinemaboy e Federico Nardelli):Golden Days, We Are The Wild Ones, Teenage Dream, Closer, Heaven Above, Hurricane Everything, Mary