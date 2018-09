Carlo Cracco premiato a Parma: lo chef sarà la guest star de "La cena dei Mille"

La “Cena dei Mille” martedì 4 settembre trasformerà il centro storico di Parma in un suggestivo ristorante sotto le stelle. Mille gli ospiti attesi, per una tavolata record che si svilupperà per 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada Repubblica nella città emiliana.

Guest star ai fornelli per l'evento sarà lo chef stellato Carlo Cracco che proporrà una sua creazione: un dessert ispirato alla tradizione culinaria della città di Parma con un tocco di creatività. Lo chef ha ricevuto dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti e dall’Assessore al Turismo e al Progetto UNESCO Cristiano Casa il riconoscimento “Parma Città Creativa della Gastronomia”. Un riconoscimento alle migliori espressioni creative della cultura gastronomica e quella di Cracco la rappresenta pienamente.

Cracco è il terzo illustre rappresentante della cultura creativa gastronomica a ricevere il riconoscimento prima di lui Richard Geoffroy, Chef de Cave, di Don Pérignon e Riccardo Monco executive chef della tristellata Enoteca Pinchiorri di Firenze. Carlo Cracco chef vicentino di fama mondiale insignito da stella Michelin, forgia la sua formazioni con Gualtiero Marchesi da cui riceve insegnamento e stima, oltre alle esperienze lavorative in Francia da Alain Ducasse e Lucas Carton. 'La Meridiana Relais Chateau” 'Enoteca Pinchiorri' 'Albereta'. 'Le Clivie' sono alcuni dei locali di alta cucina che lo hanno visto protagonista. Poi la tv primo fra tutti il reality Masterchef Italia e in ultimo dal 2018 è al timone del ristorante in Galleria nel centro di Milano. Carlo Cracco tornerà in Tv anche con una nuova sfida televisiva. Questa volta, però, sarà lui ad essere giudicato insieme ad altri cuochi di fama internazionale nel programma The Final Table nuovo progetto prossimamente su Netflix in cui rappresenterà l'Italia.

Chef Cracco sarà anche l’autore del dessert che concluderà la Cena dei Mille del 4 settembre. Dal vivo porterà sulla tavola nel cuore di Parma un dolce realizzato appositamente per l’iniziativa. “Sono orgoglioso di poter rappresentare una città come Parma. Ci vuole coraggio a realizzare un programma così corposo come quello che verrà proposto il prossimo settembre. Sarà bello vedere la città coinvolta, più saremo meglio sarà. In queste occasioni si crea un clima particolare. Il mio dolce sarà la rivisitazione di un dolce che mangiavo, solo a Parma, anni fa. Un ricordo, un omaggio ad una città, ad un territorio che guarda il mondo“. Oltre al dessert firmato dallo chef, ogni commensale della cena del 4 settembre riceverà un piatto ad edizione limitata realizzato da Bormioli Rocco.

