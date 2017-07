Summer Festival, l'energia di Anastacia travolge Marostica

Anastacia Lyn Newkirk, per tutti semplicemente Anastacia, ha riversato la sua proverbial energia su piazza degli Scacchi. Il concerto di mercoledì sera era forse l'evento più atteso all'interno del Marostica Summer Festival. La cantante di Chicago, classe 1968, è in Italia per il suo "The Ultimate Collection Tour 2017" e quella nel Vicentino è stata una delle due uniche date italiane.

Artista che, dall'alto di 226 dischi d'oro e platino, non aveva bisogno di presentazioni. Per via del suo particolare timbro vocale è stata definita «la bianca dalla voce nera».

Anastacia ha iniziato la sua carriera nel 1983 come ballerina, facendo apparizioni regolari nel Club MTV fino al 1992. Nel 1990 inizia la sua carriera musicale come corista. Nel 1999 pubblica I'm Outta Love, il suo primo singolo, con cui raggiunge in poco tempo la vetta delle classifiche di tutto il mondo ed anticipa l'uscita dell'album d'esordio Not That Kind. L'anno successivo esce Freak of Nature, il secondo album, contenente le hit internazionali Paid My Dues, One Day in Your Life e Why'd You Lie to Me.

Nel 2004 pubblica Anastacia, il suo album di maggior successo, anticipato dal singolo Left Outside Alone rimasto per 15 settimane al numero uno di tutte le classifiche europee.