Amici 16, grande riscatto alla distanza per Mike e Thomas

Nella terza puntata di Amici 16 i vicentini Mike Bird e Thomas Bocchimpani iniziano tra polemiche e voti negativi della giuria, ma finiscono superando entrambi il rivale Riccardo Marcuzzo.

La serata inizia con un Mike e Thomas che cantano in duo e non convincono il giurato Ambra Angiolini, alla quale Mike sembra addirittura in crisi. Pronta la risposta di quest'ultimo della serie "ogni crisi è portatrice di opportunità". Come se non bastasse, ci pensa il capitano della squadra blu Elisa a polemizzare con chi ha votato per i bianchi parlando di "stonature, soprattutto di Mike".

Quest'ultimo ha l'occasione di rifarsi interpretando singolarmente "Ogni Volta" di Vasco Rossi, ma il voto della giuria premia il rivale Riccardo e Rudy Zerbi della squadra blu rincara la dose parlando di un Mike in "crisi devastante".

I due vicentini si ritrovano insieme nel canto di squadra - uno degli ultimi brani di Freddy Mercury prima della scomparsa - e perdono la sfida. Nell'occasione l'attenzione passa alla polemica tra il giurato speciale Marco Bocci e il capitano dei bianchi Morgan, con quest'ultimo che poi se la prende con il pubblico: "Siete dei bimbiminkia".

La serata ha una svolta positiva per Mike quando sfida il "solito" Riccardo a fianco del superospite Francesco De Gregori e ha la meglio. Poi tocca a Thomas affrontare Riccardo interpretando "Cigarettes and coffee". La giuria- con Eleonora Abbagnato che lo chiama "topolino" - premia il sedicenne di Cassola. Una serata difficile che finisce bene per la squadra bianca e i due vicentini.