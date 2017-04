Amici 16, Ambra loda Thomas e "Mike 'na gioia" diventa virale

Buona serata, la sesta di Amici 16, per Thomas e Mike. Quest'ultimo deriso da Shady durante le prove per il fatto che non sorride mai e viene ribattezzato “Mike ‘na gioia”. Lui si difende dicendo che è tutta colpa dell'allergia, ma intanto il video diventa virale in rete.

I vicentini sabato si sono trovati davanti al giudice speciale, Renato Zero, arrivato in studio accolto da una standing ovation. La puntata inizia ed Emma chiama Thomas che esegue "Salirò". Al termine della prima manche vince la squadra bianca. Nella seconda manche, Elisa schiera il duetto con direttore artistico, se stessa e Cosimo in "Rainbow" mentre Emma risponde con Thomas in "Can't stop the feeling".

Maria chiede poi a Thomas di rimanere. Lui canta un pezzo del brano precedente e un gruppo tra il pubblico che balla con lui. Il giudice Ambra spende due parole di plauso per Thomas: "Dovrebbero venderlo come antidepressivo". Emma mette quindi in campo Mike in "La verità".

Come da nuovo regolamento Bianchi e Blu vanno tutti al ballottaggio e si esibiscono. Thomas che canta "Il diario degli errori" mentre Mike ritorna con "Impressioni di settembre". Le due squadre tornano poi al centro e Zerbi chiede a Mike di ascoltare l'inedito "Closer". In finale vengono salvati Riccardo, Sebastian, Mike, Federica, Thomas e Andreas. Restano quindi al centro Shady e Cosimo, quest'ultimo eliminato dal programma.