Amici 16, Morgan chiede a Mike Bird se può “tornare” Michele Merlo

Chiarimenti tra Morgan e Mike Bird sul nome d’arte di quest’ultimo. Il coach chiede al cantautore vicentino perché non abbia usato il nome di battesimo e Mike risponde che siccome si chiama Merlo di cognome e vive a Londra, gli sembrava la cosa giusta da fare. Morgan capisce ma chiede all’artista, ottenendo l’approvazione, se può chiamarlo Michele durante il Serale.

Sabato si è esibito per primo Thomas, con l’inedito “Scusa”. È poi arrivato il turno di Mike che ha cantato “Closer”. In seguito Elisa ha fatto eseguire al 17enne di Bassano “Treasure” mentre Morgan – che scherza parlando dei suoi capelli – lo ha lanciato a fare "Virtual insanity" dei Jamiroquai.

Il coach ha poi chiesto a Mike di scegliere tra un brano in italiano e uno in inglese e lui ha proposto una difficile canzone della PFM “Impressioni di settembre”. Morgan ha infine chiamato il 23enne di Rosà a interpretare una versione moderna di “Angie” dei Rolling Stones. Alla fine entrambi i vicentini sono entrati nella squadra bianca, pronti per il grande inizio di sabato 25 marzo alle 21:10 su Canale 5.