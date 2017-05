Amici 16, anticipazioni: eliminato uno dei due vicentini

Non fa neppure in tempo a finire una puntata che già sul web si diffondono le voci su quella successiva. Così già si conosce l'eliminato dell'ottava puntata di Amici 16 registrata il 6 maggio. E stavolta uno dei due cantanti vicentini in gara non ce l'ha fatta.

Ad aggiudicarsi la prima manche è stata la squadra bianca e così al ballottaggio è finita per i blu Federica.

La seconda manche invece è stata vinta dalla squadra blu e tra i bianchi per sfidare Federica al ballottaggio è stato scelto Thomas Bocchimpani.

A malincuore, ma al termine della sfida, i giudici hanno premiato Federica ed eliminato il diciassettenne vicentino.