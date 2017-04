Come rivelato dalle anticipazioni della settimana, il quinto serale di Amici 16 si è dimostrato difficile per il sedicenne Thomas Bocchimpani.

Dopo un apprezzato canto di gruppo con Emma,Thomas e Shady, Mike Bird inizia la sua gara come singolo con un pezzo dei King of Convenience, "Misread". Come al solito a sfidarlo per il blu c'è Riccardo, che intepreta "Senza fine" di Gino Paoli. Il favore dei giudici va a Riccardo.

Quindi è il turno di Thomas, che sfida Federica in un duetto con Fiorella Mannoia. La canzone è "Che sia benedetta", dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. Thomas convince di più e i bianchi