Amici 16, Mike Bird spopola anche negli Usa: ecco perchè

La fama internazionale può arrivare anche nei modi più impensati, soprattutto al tempo dei social.



E' il curioso caso Mike Bird (nome d'arte del vicentino Michele Merlo) che, per l'arco di un paio di tweets, è passato dal pubblico tradizionale di Amici 16 ai lettori dell'alta finanza. Il motivo è l'omonimia con un giornalista del Well Street Journal: "Ricevo un paio di @ al giorno rivolti a un rubacuori italiano che sia chiama come me - ha scherzato, per poi postare un video del cantante, facendogli anche i complimenti.