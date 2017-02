Amici 16: Mike Bird si commuove con Fabrizio Moro e conquista un inedito

Mike Bird perde la sfida con Riccardo Marcuzzo ma vince quella degli inediti contro Alessio, aggiudicandosi così la possibilità di produrne un altro: un altro passo del giovane cantante vicentino verso il serale di Amici 16, in programma a marzo.



MIKE BIRD AD AMICI 16



La puntata era iniziata con la commozione di Mike per l'esecuzione di Fabrizio Moro della sua canzone di Sanremo, "Portami via"; “Questo brano mi ricorda tante cose“, ha spiegato.



LA PUNTATA