Amici 16, Morgan l'escluso: "Mike in onda con il suo inedito nella prossima puntata"

Maria De Filippi ha confermato l'uscita di Morgan da Amici 16 spiegando che volerlo come coach nella sua trasmissione è stata una scelta fallimentare. Sfogo del cantante, che non ci sta a passare per "cattivo maestro" dei suoi ragazzi e replica in video fornendo una serie di prove a favore del suo rapporto con gli allievi, tra le quali il fatto di aver consentito a Mike Bird di proporre il suo inedito in programma nella prossima puntata.

IL VIDEO DI MORGAN

