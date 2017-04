Amici 16, continua lo scontro Mike Bird vs Riccardo Marcuzzo: "Bimbiminkia"

I quattro giudici di "Amici 17" esprimono giudizi lusinghieri su Riccardo Marcuzzo della squadra blu e Mike Bird, suo rivale con i bianchi, non ci sta e si sfoga con la cantante e partner Shady Cherkauoi a microfoni aperti.

Terzo appuntamento con il serale per il talent show di Canale 5 che promette un altro trionfo di ascolti grazie alla presenza dell'attore Marco Bocci come quinto giudice e di ospiti come Francesco De Gregori, Janieck e gli Ofenbach per quanto riguarda il versante musicale, Luca e Paolo sul fronte comicità.

Per quanto riguarda la sfida, stando alle anticipazioni diffuse dalla produzione, Morgan, coach della squadra bianca, sarà protagonista di un duro scontro con il pubblico. Alle contestazioni arrivate dalla platea durante l'esibizione di Shady e Mike Bird, risponderà con uno sfogo: "Siete dei bimbiminkia!"