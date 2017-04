Amici 16, Morgan querelato da Maria De Filippi, le ragioni di Mike

"Stimiamo Morgan come artista ma abbiamo bisogno di un vero coach. Lui non c’era mai, ci sono stati dei momenti di condivisione ma non faceva lezioni singole con noi, si limitava al piano teorico, a spiegarci il significato dei pezzi".



Così si spiegano i tre ammutinati dei Bianchi, Shady e Sebastian con Mike Bird in testa, motore dell'addio di Morgan ad Amici, che andrà in onda sabato nel corso della quarta puntata del serale di Amici. Unico a essere rimasto sulle sue è l'altro vicentino, sempre nella squadra dei Bianchi, Thomas Bocchimpani, l'unico ad aver raccolto la stima del direttore artistico.



La clamorosa vicenda, già ampiamente anticipata, sta avendo pesanti strascichi. Il un lungo live su Facebook, il cantautore ha lanciato accuse sull'impostazione del talent, dicendo che i giovanissimi concorrenti sono sottoposti a pressioni tali da rendere necessario "l'intervento degli assistenti sociali".



La risposta di Mediaset non si è fatta attendere, dando mandato ai propri legali di procedere contro Morgan per "diffamazione".