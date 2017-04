Amici 16, anticipazioni: la tregua tra Emma ed Elisa salva Thomas Bocchimpani

Registrata a Pasqua la quinta puntata del serale di Amici 16 e già cominciano a circolare le prime indiscrezioni.



Subentrata Emma Marrone a Marco Morgan Castoldi, i Bianchi hanno rivoluzionato il proprio modo di lavorare con i coach che hanno avuto molto più mano libera, a partire da Bootsa. A patire maggiormente il cambiamento sembra essere stato il più giovane dei due vicentini in squadra, Thomas Bocchimpani, che è finito in sfida con Cosimo dei Blu di Elisa. Se Mike Bird era in testa agli ammutinati, dopo alcune accese discussioni con il cantautore, il 16enne era rimasto a fianco del direttore artistico che, in precedenza, per lui aveva avuto parole di elogio.



Al momento dello scontro, però, le due direttrici artistiche hanno chiesto a Maria De Filippi di rinunciare all'eliminazione, vista la settimana turbolenta, e la conduttrice ha accettato, "ma solo per questa volta" ha però ammonito.