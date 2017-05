Amici 16, anticipazioni: eliminazione shock e le lacrime di Mike

Dopo la fine della sesta puntata sul web sono già circolati gli spoiler del settimo appuntamento serale con Amici16, che verrà trasmesso sabato prossimo su Canale 5. La sfida tra la squadra bianca - dove ci sono i vicentini Mike Bird e Thomas Bocchimpani - e la squadra blu si fa sempre più agguerrita verso le battute finali.

La puntata che sarà trasmessa sabato 6 maggio riserva però un brutto colpo per Mike Bird. Allo spareggio, dopo che le squadre avranno vinto una manche a testa, finiranno infatti Riccardo Marcuzzo e Shady Fatin Cherkaoui. E sarà proprio quest'ultima a uscire dal talent. Un colpo di scena clamoroso, dato che la cantante italo-marocchina è sempre stata una delle favorite per la vittoria finale.

I giudici non le perdoneranno di aver sbagliato il testo del suo pezzo forte: "Mi sono innamorato di te". E sarà proprio di Mike Bird, il suo attuale fidanzato, lo sconforto più grande. Il cantante vicentino ha salutato tra le lacrime Shady, ammettendo per la prima volta in trasmissione di avere una storia con lei. Lui, Sebastian e Thomas (squadra bianca) e Riccardo, Federica e Andreas (squadra blu) restano quindi nel talent per le prossime sfide finali.