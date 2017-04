Amici 16, anticipazioni: cambiano le regole, Mike e Thomas salvi davanti a Renato Zero

Buona anche la "sesta" per Mike Bird e Thomas Bocchimpani, i due vicentini giunti al serale di Amici 16, entrambi nella squadra dei Bianchi.



Superato lo scossone del cambio di direttore artistico, con il burrascoso passaggio di testimone tra Morgan ed Emma, che ha portato al salvataggio del cantante 16enne per una tragua tra la nuova entrata ed Elisa, entrambi sono riusciti a passare anche la gara, registrata domenica e in onda sabato.



Secondo quanto riferito da alcuni siti web, gli autori hanno modificato leggermente la formula della gara, mandando tutti e 8 i concorrenti al ballottaggio: ad avere la peggio è stato il ballerino blu Cosimo Barra, risultato il meno votato dai giudici, tra cui sedeva anche il "leggendario" Renato Zero. Tra gli ospiti, Arisa e Loredana Bertè.