8 Marzo: l'oroscopo par la Festa dela Dona

Ariete: Tante novità par l'8 Marzo ma, gnaca a dirlo, anca tribolamenti e fadiga. Lesse stare el moroso...



Toro: Un fraco de robe da fare ma ve speta bei risultati sia in tel sgobo ca par voialtre... Novità par la carriera



Gemelli: Ve lo digo, no la sarà na gran giornata ma ste mia trave sò. Le robe le ndarà mejo in tei prossimi giorni, anca par l'amor



Cancro: Ah, le mie romantiche no le gavarà problemi par doman. Ghe sarà qualche notissia improvvia e decision da prendere ma ve la cavarè ala grande.