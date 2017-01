5 cose da mettere nella calza della befana

1 / 6

La tradizione racconta che la Befana scivola giù nel camino e trovava tante calze appese al focolare quanti sono i bambini che vivono in quella casa. La Befana, si sa, ha sempre tanti buchi nelle scarpe, così avrebbe potuto prendersi quelle nuove e lasciare in cambio i suoi doni. Se invece non ne aveva bisogno, lasciava le scarpe al loro posto e le riempiva di doni e di altre cose. Se però i bambini non erano stati buoni, ahimè la befana riempiva le calze o le scarpe di carbone che trovava nel camino.

"La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

con le toppe alla sottana:

Viva, viva la Befana!"