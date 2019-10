Aspetti un bambino? Ecco quali sono i primi segnali

Un semplice ritardo del ciclo mestruale può portare allarmismi ad una donna. Solitamente può essere dovuto da stress, altri problemi fisici o ansia. Però, se il ciclo tende a non arrivare, molto probabilmente è dovuto da una gravidanza.

Ma come capisci di essere incinta?

Se stai cercando di fare un figlio o hai avuto recentemente rapporti completi, la prima cosa da fare assolutamente è acquistare un test di gravidanza. Nel frattempo è importante analizzare i sintomi per capire se sei incinta. Ecco quali sono!

Nella prima settimana ancora non vengono percepiti cambiamenti e sintomi legati alla gravidanza, è dalla seconda settimana in poi che iniziano a comparire i primi fastidi.

La nausea è uno dei primi segnali della gravidanza che solitamente fa capolino dalla sesta settimana e si può presentare in qualsiasi momento della giornata.

I PRIMI SINTOMI DELLA GRAVIDANZA: I SEGNALI CHE NON INGANNANO

Sogni di avere un figlio e presti attenzione ai più piccoli segnali del tuo corpo. Mestruazioni in ritardo di qualche giorno, il seno teso... E ti immagini già con il pancione. Esistono sintomi caratteristici della gravidanza? Ci si può fidare?

Lo sconvolgimento ormonale che accompagna la gravidanza può provocare sintomi precoci e caratteristici. Vengono così definiti fenomeni "simpatici" della gravidanza, anche se non sempre meritano tale epiteto.

L'assenza di mestruazioni, un segnale affidabile della gravidanza?

Molto prima che la pancia cresca, parecchie donne possono scorgere i primi sintomi della gravidanza. Il più frequente, quello che mette quasi sempre in allarme, è certamente il ritardo delle mestruazioni. Tuttavia, molte donne hanno il ciclo irregolare, e perfino periodi di amenorrea (assenza spontanea del ciclo mestruale), rendendo così tale sintomo inaffidabile all'inizio della gravidanza. Del resto, possono verificarsi emissioni di sangue nel momento in cui avrebbero dovuto presentarsi le mestruazioni, come previsto. Anche se spesso meno abbondanti rispetto alle mestruazioni, possono comunque dare adito a confusione.

Seno teso e turgido, sintomo della gravidanza?

All'inizio della gravidanza, possono manifestarsi altri sintomi evocatori, tutti legati all’influenza della secrezione degli ormoni sessuali. I seni si gonfiano e presentano l’areola dei capezzoli più bombata e dalla colorazione più scura, che viene talvolta coperta da piccoli rilievi irregolari corrispondenti alle ghiandole (tubercoli di Montgomery). Tali modificazioni mammarie sono spesso molto precoci.

Già qualche voglia?

Di frequente si modifica il gusto, indipendentemente da qualsiasi disturbo digestivo. All’improvviso si smettono di mangiare cibi prima graditi, afavore di altri. Talvolta, si tratta di un vero disgusto che si prova sia per alcune pietanze sia per il vino o la sigaretta.

Grande stanchezza!

A te che piaceva tirare tardi, non ti riesce più di tenere gli occhi aperti se ti siedi su un divano. All'inizio della gravidanza, è frequente una sonnolenza, addirittura un desiderio irrefrenabile di dormire tutto il giorno. Ciò è dovuto all'effetto sedativo del progesterone. Potrebbe risentirne invece il sonno notturno.In definitiva, sono così numerosi e diversi segnali da una persona all’altra, che sarebbe assurdo diagnosticare la gravidanza basandosi su di essi. Tanto più che molte donne non presentano nessuno di questi sintomi. In compenso, la presenza di una o più modificazioni può attirare l'attenzione. Per fare una verifica, vai in farmacia o ad un laboratorio analisi per effettuare un test di gravidanza, e avrai le idee chiare.

I Test

Se stai sperimentando uno o più di questi sintomi è possibile che tu sia incinta, ma per esserne sicura al 100% è importante fare un test di gravidanza (come questo della Clearblue). Il test di gravidanza urinario è quello più economico e diffuso, ed è affidabile dal primo giorno di ritardo del ciclo.

Esistono anche dei test urinari precoci, che possono essere effettuati alcuni giorni prima della data presunta delle mestruazioni (come questo di One Step, che può essere utilizzato fino a 5 giorni prima dell’inizio del ciclo).

Inoltre, è stato da poco lanciato sul mercato europeo e italiano, un test di autodiagnosi per la rilevazione precoce dell’ormone della gravidanza nel sangue; questo test, attraverso la puntura del polpastrello con un ago integrato nello stick, riesce a rilevare precocemente la presenza di Beta hCG nel sangue permettendo, al contempo, una stima della data del concepimento. Si chiama First To Know e può essere acquistato in farmacia senza prescrizione medica.

Farmacie dove si possono fare esami a Vicenza e provincia

Non solo farmaci: oggi è possibile effettuare nella farmacia di fiducia vicino a casa moltissimi test, con la massima garanzia di affidabilità del risultato. Le farmacie sono sempre di più un punto di riferimento sicuro per accedere ad un’ampia gamma di servizi per prendersi cura della propria salute e benessere. Esami di laboratorio, controlli, test diagnostici e molto altro: dalle analisi del sangue all’emocromo completo, dai test per la celiachia o le intolleranze alimentari, agli elettrocardiogrammi e holter pressori, fino ad esami molto specifici come la densiometria ossea o il test per l’efficienza venosa. È la concretizzazione del concetto “farmacia dei servizi”, che offre ai cittadini, vicino a casa, una risposta facile e veloce ad una gamma sempre più ampia di necessità.

Anche chi risiede lontano dall’ospedale potrà accedere, vicino a casa, a test ed esami diagnostici, con un immediato risparmio di tempo e di costi di spostamento. L’accesso inoltre avviene generalmente senza bisogno di prenotazione e senza attesa. Il tutto con costi in linea con il ticket corrispondente. Tutta la strumentazione utilizzata è certificata secondo i medesimi standard dei laboratori ospedalieri e analoghe sono le verifiche periodiche per accertarne l’efficienza nel tempo.

