Basta pancia gonfia! Un problema inestetico e di salute: scopri come risolverlo

Quello della pancia gonfia e dura è un problema davvero molto comune, un problema che lamentano sia gli uomini che le donne. Ma quali saranno le cause principali?

Il problema è spesso collegato a un accumulo di gas, dovuto generalmente all’alimentazione.

L’aver mangiato ad esempio dei cibi che tendono a fermentare, o aver bevuto bevande gassate, o ancora aver masticato delle chewingum, potrebbe provocare questo genere di sintomo. Fra le cause della pancia gonfia e dura troviamo anche la tendenza a mangiare troppo velocemente, l’eccessivo stress e l’ansia, il fumo di sigaretta, una cattiva digestione, delle intolleranze alimentari, o anche la presenza di grasso addominale, una delle più pericolose forme di grasso per il nostro corpo.

Ma che cosa può causare un addome gonfio?



- CATTIVA DIETA;

- MASTICAZIONE INSUFFICIENTE;

- INSUFFICIENTI ENZIMI DIGESTIVI;

- INSUFFICIENTI LACTOBACILLI

Come sconfiggere il gonfiore intestinale?



- BUONA DIETA equilibrata, varia, che rispetta i cicli naturali delle piante

- BUON STILE DI VITA che preveda un sano movimento fisico (ricordiamoci che una buona camminata, in mezzo al verde possibilmente, aiuta la regolare funzionalità intestinale... sembra impossibile ma è così).

- IL CORPO e LA MENTE lavorano iinsieme e devomo essere in ecquilibrio.

Anche l'intestino rientra in questo equilibrio ed è regolato dal nostro comportamento, dai nostri pensieri e dal nostro carattere; è importante quindi lasciarci andare e lasciar andare un po' il costante controllo che esercitiamo su noi stessi per vivere più in armonia.

Accertarsi di non soffrire di intolleranza al lattosio o al glutine, due delle cause principali di gonfiore addominale e meteorismo. In entrambi i casi, se così fosse, sarà sufficiente eliminare i cibi in questione.

Evitare il più possibile gli alimenti difficili da digerire, come fritture e piatti ricchi di grassi, i dolcificanti artificiali, contenuti nelle bibite e in buona parte dei prodotti industriali, e anche cavoli, cipolle, melanzane, carote e legumi, noti per provocare meteorismo e flatulenza. Limitare il consumo di latte e derivati, anche se non siete propriamente intolleranti al lattosio.

Preferire: prodotti senza lievito e in generale tutti gli alimenti che contengono fibre, come quelli integrali.

Facciamo colazione o merenda con lo yogurt bianco magro arricchito con fermenti lattici. In alternativa cerchiamo di assumere con regolarità probiotici che aiutano il ripristino della nostra flora batterica intestinale, l’insieme di batteri benefici e “anti-gas” presenti nell’intestino.

Molte verdure: queste, oltre a contenere molte sostanze antiossidanti che purificano il nostro organismo, sono ricche di fibre ed enzimi naturali che favoriscono la digestione e l’eliminazione delle feci. In tal modo le sostanze digerite non permangono nell’intestino dove vanno incontro a fermentazione e produzione di gas. Alcuni vegetali, come il carciofo crudo o il finocchio, con cui possiamo preparare gustosi pinzimoni a fine pasto, possono aiutarci nell’eliminazione di questi ultimi dall’intestino.

Azione antifermentativa in grado di agire sul gonfiore addominale sono il carciofo e peperoncino e sul drenaggio dei liquidi corporei (tè verde).

Mangiare frutta a metà giornata. Evitare di assumerla al termine dei pasti, dal momento che gli zuccheri in essa contenuti tendono a fermentare i cibi ingeriti precedentemente.

Evitiamo i carboidrati complessi e particolarmente raffinati come quelli presenti nei prodotti da forno ma soprattutto i legumi, perché contengono zuccheri oligosaccaridi che vanno facilmente incontro a fermentazione.

Secondo la medicina cinese, la pancia gonfia indica un accumulo di ansia che non riesce ad essere scaricata in altro modo e, quindi, viene interiorizzata e accumulata internamente. Avete presente quando interiorizzate le emozioni, sensazioni e sentimenti così tanto da poterle sentire proprio con la pancia?

Molti non sanno che nella pancia c’è un secondo cervello, quasi una copia di quello che abbiamo nella testa e che non serve solo alla digestione.

Il respiro affannoso, proprio di chi vive in modo particolarmente agitato, contribuisce a far ingerire molta aria che, non potendo essere espulsa da naso e bocca, resta intrappolata nell’intestino. Portare l'attenzione sul respiro e fare degli esercizi adeguati può essere molto di aiuto.

I rimedi naturali più efficaci per contrastare la pancia gonfia



- il carbone vegetale, una sostanza 100% naturale che ha la straordinaria capacità di assorbire i gas nella pancia, inglobando l'aria in eccesso ingerita con l'alimentazione.

- Limone per il benessere dell’intestino

- Ananas frutto sgonfiante per eccellenza

- il finocchio aiuta la digestione, svolge un’azione stimolante sulla motilità dello stomaco e dell'intestino e ha proprietà antifermentative

- la menta diminuisce la fermentazione e ha proprietà digestive e antisettiche

- la mela previene il gonfiore e interviene nella regolazione della fermentazione intestinale

- la melissa ha proprietà rilassanti, digestive, antibatteriche, antinfiammatorie e antispasmodiche



- il mirtillo vanta proprietà antifermentative



- lo zenzero digestivo e antiossidante.

- fermenti lattici e probiotici possono aiutare a regolarizzare l'attività intestinale

- l'idratazione: ricordate di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e di evitare tutte le bevande gasate, che andrebbero solo a peggiorare ulteriormente il problema della pancia gonfia.

