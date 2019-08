Il Cibo del Risveglio: il convegno nazionale su come vivere fino a 120 anni

Vivere fino a 120 anni, si può? Sarà questa la domanda a cui cercheranno di rispondere medici, scienziati, filosofi, psicologi e mental coach durante la prima edizione del convegno nazionale Il Cibo del Risveglio dal 6 all'8 settembre presso il villaggio della salute più a Monterenzio, in provincia di Bologna. Si tratta di un workshop teorico-pratico aperto a tutti gli appassionati di benessere, agli istruttori di discipline olistiche, agli insegnanti di scuola e ai professionisti del settore medico. Sarà infatti possibile ottenere 19 crediti formativi Ecm per medici, infermieri e psicologi che frequenteranno l'intero convegno e 10,5 crediti per la partecipazione a un solo giorno attraverso la formazione online (Fad).

Alla scoperta dell'elisir di lunga vita

Il Cibo del Risveglio si caratterizza come un evento inedito e innovativo sia per la qualità degli argomenti che per l'autorevolezza dei relatori tra cui tanti nomi illustri nel campo della medicina, della psicologia e della filosofia. I tre giorni di workshop saranno caratterizzati da presentazioni, discussioni e interventi su temi dall'alto contenuto scientifico per cercare di scoprire il segreto della longevità, della felicità e le modalità per acquisire nuove abitudini che portano a vivere meglio la propria vita. La kermesse prevede ricercatori del DNA che discuteranno su come la cattiva alimentazione porta ad alterazioni dal punto di vista genetico, oncologi di fama che spiegheranno le virtù degli alimenti antitumorali, scienziati che mostreranno i dati delle loro ricerche sugli effetti degli inquinanti sulla fertilità ed esperti di nutrizione che daranno consigli per un sano piano alimentare. Sarà possibile, inoltre, partecipare a un'esperienza di pratica spirituale di origine sciamanica e sessioni di meditazione.

Si può assistere all'evento anche via streaming e ottenere i crediti Ecm tramine un test online da effettualre entro l'8 settembre. È previsto uno sconto del 50% per tutti coloro che si iscriveranno al convegno entro il 3 settembre. Ci si può iscrivere sul sito del convegno, sulla pagina Facebook chiamando il numero 338.2370407 o scrivendo a info@animamunditalia.it.

I relatori

Daniele Tedeschi, esperto in fisiopatologia ed epigenetica della nutrizione, direttore scientifico del Progetto Genobioma.

Maria Rosa Di Fazio, specialista in Oncologia, è responsabile del Servizio di oncologia medica del Centro SH, Health Service di Falciano (Repubblica di San Marino); relatrice in numerosi congressi nazionali e autrice di pubblicazioni su riviste mediche e libri, ha partecipato in maniera sistematica a congressi nazionali e internazionali.

Luigi Montano, uroandrologo ospedaliero, responsabile del primo servizio pubblico in Italia di Medicina dello stile di vita in Uroandrologia dell’Asl Salerno, esperto in Patologia ambientale ed Ecologia della nutrizione, coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, attuale presidente della Società italiana di riproduzione umana.

Chiara Manzi, nutrizionista, fondatrice dell’Accademia europea di nutrizione culinaria, ideatrice di Cucina Evolution, tra i massimi esperti europei di Culinary Nutrition e di nutrizione antiaging.

Luciana Baroni, presidente della Società scientifica di nutrizione vegetariana, dirigente del Centro delle demenze e disturbi cognitivi Treviso Nord, autrice di oltre 60 pubblicazioni e 12 libri su alimentazione e stili di vita.

Selene Calloni Williams, scrittrice, documentarista, viaggiatrice nei luoghi più mistici del pianeta, esperta di psicologia del profondo, di tradizioni sciamaniche dei popoli e di “cibi” che nutrono le emozioni e i sentimenti.

Giorgio Barbieri, giornalista, presidente della scuola di arti orientali Tao Kuan, ricercatore ed esperto di Qi Gong terapeutico, studia e pratica da oltre 35 anni con medici cinesi e maestri taoisti di fama internazionale.

Antonio Monti, professore di anatomia, psicologo, ideatore e fondatore del Villaggio della Salute Più.

Angelo Tonelli, filologo, poeta, regista teatrale, è tra i massimi grecisti viventi, attività che ha concentrato sulla sapienza greca dalle origini all’alchimia, agli oracoli caldaici. Paolo Borghi, musicoterapeuta, pioniere nell’utilizzo dell’hang handpan, è l’ideatore di un metodo di musicoterapia integrata per il rilassamento (Sonum Sound Healing), che fonde automassaggio, meditazioni, esercizi di vocalità, meditazione sonora.

Isabella Cambiganu, artista e libera ricercatrice, ha studiato filosofia della mente contemporanea seguendo ricerche di scienza cognitiva e neuroscienze: la sua voce è naturalmente accordata in 432 hz, in coerenza con le leggi universali della vita.

Il programma

Venerdì 6 settembre

9 - 11. Applicazioni pratiche nel sequenziamento del DNA: le scienze omiche dalla nutrigenetica alla nutrigenomica - Daniele Tedeschi

11 - 13. Nell'era dell'Antropocene, la nutrizione per la resilienza ambientale - Luigi Montano

14.30 - 16.30. Longevi e golosi: la ricetta della felicità - Chiara Manzi

16.30 - 18.30. La dieta a base vegetale - Luciana Baroni

21.00 - 22.30. Racconti sonori; Concerto di Hang-Handpan - Paolo Borghi

Sabato 7 settembre

8.30 - 9.30. Il Corpo di Giada - Yu Ti Gong - Giorgio Barbieri

9.45 - 12.45. Alimentazione e integrazione, armi fondamentali nella prevenzione primaria, sinergiche nelle terapie oncologiche e irrinunciabili contro le recidive (non solo dei tumori) - Maria Rosa Di Fazio

14.30 - 17.30. Stati di coscienza unitari e unificazione psicososmica nello sciamanesimo e nella sapienza greca e orientale e in C. G. Jung - Angelo Tonelli

21.00 - 22. Voci di cristallo; Concerto di campane di Cristallo e Star Crystal Voice - Multidimensional pure sound healing art - Isabella Cambiganu

Domenica 8 settembre

8.30 - 9.30. Il Corpo di Giada - Yu Ti Gong - Giorgio Barbieri

9.45 - 10.45. Le nuove frontiere della salute: il metodo RCR - Antonio Monti

10.45 - 12.45 e 14.30 - 17.30. Il Cibo del Risveglio - Selene Calloni Williams