Divano e serie tv per le coppie che vogliono andare d'accordo: ma quali guardare e perchè

Cenetta a due? Coccole sul divano? Ebbene, forse non ci crederai ma il modo migliore per rendere felice la tua relazione è guardare le serie TV insieme. Non è un luogo comune, ma alcune serie sono veramente più divertenti e appassionanti se viste abbracciati alla propria dolce metà su un bel divano.

"Le cose che abbiamo in comune sono 4850: ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police". Elenca una canzone di Daniele Silvestri, se la scrivesse oggi aggiungerebbe anche le serie tv.

Una serata in compagnia davanti a uno schermo è decisamente più frequente (anche economica) e gratificante di un classica cena al ristorante. Una piacevole consuetudine, dicono gli psicologi, secondo i quali le emozioni trasmesse da film o telefilm strappalacrime attiverebbero i centri delle endorfine, cosiddetti ormoni del benessere, stimolando quindi i centri del piacere e favorendo la coesione tra persone. che aiuta a staccare dalla vita di tutti i giorni, ma soprattutto: unisce.

Alcuni di questi racconti seriali potranno sicuramente far scaturire dei dibattiti sui personaggi e forse rimpiangeremo un po’ la solitudine. Altre volte ci terranno così sulle spine che sarà piacevole condividere l’emozione con chi amiamo.

Lo studio ha dimostrato che la felicità di coppia è più influenzata dal tempo passato insieme a guardare film e serie tv rispetto a quello trascorso in altre attività: non si parla quindi in generale della quantità di tempo passato assieme, ma proprio di quella destinata alla visione di questi show in compagnia del partner.

Soprattutto se la storia è a distanza o se si hanno pochi amici in comune, condividere storie con tante stagioni ed episodi, quindi di lunga durata fa bene alla coppia, aiuta a sentirsi più affiatati ed uniti; inoltre le serie tv permettono di condividere emozioni ed esperienze, grazie anche all’identificazione con la gioia e il dolore dei personaggi, all’attesa comune per l’episodio successivo o al confronto e al dialogo che nascono riguardo quello che si è appena visto.

Nel caso delle serie, per esempio, entrambi i partner possono amare il fantasy-horror, preferire le commedie o le serie che parlano di politica. Ciò che conta è farlo insieme.

Serie da guardare in coppia: emozioni condivise



Mad Men

una serie molto premiata, ambientata negli Stati Uniti degli anni '60, durante i quali i ruoli rigidamente codificati dei due sessi iniziavano a scricchiolare. I pubblicitari protagonisti trattano spesso le loro segretarie, mogli e amanti come se fossero loro proprietà. Ma le affermazioni maschiliste di Don Draper riescono a far ridere persino la più sfegatata delle femministe.



House of Cards

La serie tv di Netflix sulla storia di uno spregiudicato politico statunitense interpretato da Kevin Spacey, e della sua bella e disinvolta moglie uniti solo dalla scalata al potere.

Love

la serie di Netflix mette in scena una storia d'amore alquanto eccentrica tra Gus, un nerd all'ultimo stadio meno innocuo di quanto sembri, e Mickey, una ragazza piuttosto tosta con una marea di problemi alle spalle. Ad appassionare è lo sguardo a doppia focale sulle vicende, che ci mostrano due modi differenti di guardare gli stessi eventi.

Dark

Questa è una cittadina della Germania contemporanea, dove la scomparsa di due bambini mette a nudo la doppia vita e le relazioni difficili dei membri di quattro diverse famiglie. Un mistery definito dagli esperti uno spettacolo ipnotico che ruota intorno al tempo.

La Casa di Carta

Amori ribelli e folli durante la rapina del secolo

Se sei un appassionato di Netflix e vuoi condividere la visione di nuove serie tv ma stai vivendo una relazione a distanza puoi provare Netflix Party, l’estensione per Google Chrome che sincronizza automaticamente la riproduzione del video per te e la tua dolce metà (ma vale anche per gli amici!) e aggiunge anche una funzione di chat di gruppo, per non perdersi neanche un commento!

