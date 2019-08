Cerchi di rimanere incinta? Il primo passo è l'alimentazione

Fertilità e alimentazione, un binomio inscindibile. La salute sessuale, infatti, inizia dalla tavola. Una dieta equilibrata, varia e salutare è di fondamentale importanza per l’equilibrio e il benessere.

Oggigiorno l’infertilità colpisce circa il 15% della popolazione mondiale e il fattore maschile sembra essere responsabile del 40-50% di questi casi, in Italia secondo dati del Ministero della Salute una coppia su 5 che cerca una gravidanza ha difficoltà a concepire un bambino. Il declino della fertilità è più evidente nei paesi sviluppati e industrializzati, dove fattori ambientali e uno stile di vita non sano contribuiscono maggiormente.

PER L’UOMO

Secondo uno studio bastano due mesi con molta attività fisica, e una dieta ricca di frutta e verdura per avere spermatozoi più sani. Circa 800-1000 milligrammi al giorno di antiossidanti vegetali, contenuti in 300 grammi di frutta e verdura, possono raddoppiare in due mesi la motilità degli spermatozoi. Tra gli attori fondamentali per la qualità e la capacità di fecondazione sono da annoverare: vitamina C, vitamina E, zinco, folati e beta-carotene presenti in frutta e verdura, ma anche nei legumi.

Il tema della qualità degli spermatozoi non è da sottovalutare, perché se è vero che più è alto il numero di spermatozoi, maggiore è la possibilità di fecondare con successo, non bisogna dimenticare che la capacità di procreazione maschile dipende anche dallo stato di salute dello spermatozoo. E quello dell’infertilità è un problema più diffuso di quanto si possa pensare.

PER LA DONNA

Chi mangia poca frutta ha il 50% di probabilità in più di essere sterile.

Tutti i dettagli dello studio che si trovano pubblicati sulla rivista scientifica Human Reproduction, alcuni dati sorprendenti saltano subito all'occhio. I ricercatori hanno scoperto che le donne che consumavano poca o per niente frutta presentavano ben il 50% di probabilità in più di essere sterili. le donne che mangiavano al fast food, per ben quattro o più volte a settimana impiegavano circa un mese in più per rimanere incinte. Anche il loro rischio di infertilità è risultato raddoppiato salendo dall'8 al 16%.-



Alimenti benefici e deleteri per la fertilità

Uno dei modelli dietetici più salutari è la dieta mediterranea, caratterizzata da un elevato consumo di olio d'oliva, frutta, noci, legumi, verdure e cereali integrali; un consumo moderato di pesce, pollame e vino; e un basso consumo di latticini, carni rosse, carni lavorate e dolci. Deleteri: carne, alimenti a base di soia, patate, prodotti caseari integrali, caffè, bevande alcoliche e zuccherate e dolciumi.

IL PESO

L’obesità è tra i principali fattori capaci di influenzare la fertilità in ambo i sessi, come anche il fumo e la sedentarietà. Infatti, le donne sottopeso, ma anche quelle sovrappeso/obese, possono avere probabilità di concepimento inferiore rispetto alle normopeso.

La dieta per la fertilità adatta a uomini e donne



Ma quali sono i cibi che non dovrebbero mancare sulla tua tavola per aiutare il concepimento e favorire la fertilità? Ecco una lista dei più importanti.